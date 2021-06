Preview Fed: nonostante forte rialzo inflazione, Powell dovrebbe confermare recente messaggio

Daniela La Cava 14 giugno 2021 - 08:05

MILANO (Finanza.com)

Se la scorsa settimana l'attenzione era rivolta alla Banca centrale europea (Bce), con Christine Lagarde che ha confermato la politica accomodante, l'ottava appena iniziata vedrà in primo piano la riunione del Fomc, il braccio operativo della Federal Reserve (Fed). Come sottolineano gli esperti di Mps Capital Services, l'istituto centrale americano dovrebbe confermare, nonostante il recente forte rialzo dell’inflazione, il messaggio veicolato al mercato nell’ultima riunione, alla luce di dati sul mercato del lavoro che al momento non hanno evidenziato segnali di forte ripresa. Gli strategist invitano anche a monitorare anche le nuove previsioni macro in arrivo, così come se vi sarà qualche modifica nei cosiddetti. dots, ovvero le attese dei singoli membri del board sui tassi Fed fund.