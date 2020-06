Preview Fed: le due politiche su cui concentrarsi (analisti)

Daniela La Cava 10 giugno 2020 - 14:56

MILANO (Finanza.com)

"Dal nostro punto di vista lo "shock and awe" è alle nostre spalle, e ora la Fed deve fare i conti con la realtà di un programma di finanziamento del Tesoro molto pesante combinato con tassi di interesse zero e un'economia in profonda recessione". È quanto scrive Mark Holman, ceo di TwentyFour Asset Management, in attesa delle decisioni di politica monetaria che verranno annunciate stasera (alle 20 ora italiana) dalla Fed.Secondo l'analisi di TwentyFour Asset Management, il primo problema "è chi acquisterà tutti questi Treasury statunitensi mentre i rendimenti sono così bassi. Rimangono privi di rischio, ma mentre i rendimenti sono così bassi, li consideriamo anche privi di rendimento". Ragione per cui la Fed "dovrà quindi possedere più obbligazioni in futuro, poiché l'offerta pesa su un mercato che per noi è francamente poco appetibile all'estremità più lunga della curva dei rendimenti"."La politica numero uno è quindi un programma di quantitative easing formale (QE) in corso", afferma l'esperto spiegando che "nel caso in cui questo non fosse ritenuto sufficiente e i rendimenti dei titoli più datati cominciassero ad aumentare, allora ci aspetteremmo l'applicazione di una politica di controllo della curva dei rendimenti. Pensiamo che al momento sia troppo presto per questo". "La seconda politica che ci aspettiamo di vedere oggi è una guida per il futuro - aggiunge Holman -. Date le azioni senza precedenti intraprese dalla Fed, la domanda per gli investitori è quanto dureranno queste politiche, per quanto tempo i tassi saranno a zero e come la Fed vuole che sia la curva dei rendimenti.