Preview Fed: attesa politica invariata, minimizzerà discorsi sul tapering (analisti)

Daniela La Cava 14 giugno 2021 - 15:08

MILANO (Finanza.com)

"Ci aspettiamo che la Fed lasci la politica invariata e che minimizzi nuovamente i discorsi sul tapering". E' di questo parere, in linea con le apsettative del mercato, Christian Hantel, senior portfolio manager di Vontobel in vista della riunione del Fomc, il braccio operativo della banca centrale Usa. Le decisioni ufficiali verranno annunciate mercoledì sera al termine della due giornu du riunioni che prende il via domani."Ci si può aspettare che Powell faccia eco ai commenti secondo cui la Fed dovrebbe iniziare a parlare di tapering nelle prossime riunioni, ma lo qualifichi dicendo che la Fed non è ancora a quel punto. Questo darebbe alla Fed abbastanza flessibilità per rispondere ai dati in arrivo e rimarrebbe ancora sul lato dovish", aggiunge l'esperto.In attesa del meeting sul mercato si continuano a monitorare due voci: l'inflazione e il mercato del lavoro che rimangono i motori di azione per la Fed. "Entrambi stanno migliorando, ma il tasso di disoccupazione è ancora lontano dall'obiettivo della Fed - spiegano da Vontobel -. È probabile che la Fed dica che l'inflazione è ancora transitoria e qualsiasi riferimento alla tempistica del taper sembra improbabile che venga menzionato nella riunione di giugno". Secondo l'esperto, quest'ultimo potrebbe essere menzionato con cautela dopo l'estate, con la possibilità di aggiungere un riferimento più forte al simposio di Jackson Hole a fine agosto e in modo più ufficiale rispetto alla riunione di settembre, assicurando una politica a piccoli passi che possa essere ben digerita dal mercato.