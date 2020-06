Preview Fed: Powell non si lascerà influenzare dai sorprendenti dati sul lavoro (analisti)

Valeria Panigada 10 giugno 2020 - 09:44

MILANO (Finanza.com)

LaFederal Reserve stasera annuncerà la sua decisione di politica monetaria, che secondo la maggior parte degli esperti, rimarrà invariata. "La Fed non si lascerà influenzare dal miglioramento dei dati sul mercato del lavoro", sostiene Gero Jung, Chief Economist di Mirabaud AM. Tuttavia, la Fed è ancora lontana dal raggiungere i suoi obiettivi di inflazione e piena occupazione, e per questo motivo, sebbene i asterrà dall'annunciare nuove misure, il presidente Jerome Powell farà in modo che gli analisti comprendano che la politica monetaria rimarrà estremamente accomodante per un periodo di tempo molto lungo. "Ci aspettiamo alcuni commenti sulla forward guidance, ovvero che i tassi di interesse restino a livelli molto bassi per molto tempo", precisa l'esperto di Mirabaud AM.