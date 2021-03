Powell (Fed) su monete digitali: 'CBDC offrono benefici, ma presentano anche rischi elevati'

Laura Naka Antonelli 22 marzo 2021 - 15:57

MILANO (Finanza.com)

"Le CBDC - ovvero le monete digitali emesse da banche centrali - offrono benefici, ma presentano anche rischi significativi". E' quanto ha detto Jerome Powell, presidente della Federal Reserve, intervenendo all'evento BIS innovation, ovvero all'evento dedicato all'innovazione organizzato dalla Banca dei Regolamenti internazionali, nota anche come banca delle banche centrali. In ogni caso, "Non procederemmo con le valute digitali se non ci fosse l'approvazione del Congresso, del governo e del pubblico". Tra l'altro, l'eventuale adozione del dollaro digitale avrebbe implicazioni potenzialmente elevate".BIS innovation