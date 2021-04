Powell (Fed) su criptovalute nel Coinbase-Day: 'non sono mezzi di pagamento, ma veicoli di speculazione'

Laura Naka Antonelli 15 aprile 2021 - 07:55

MILANO (Finanza.com)

Le criptovalute servono principalmente a scommettere sul rialzo dei prezzi e non hanno di certo raggiunto lo status di mezzi di pagamento. E' quanto ha detto il numero uno della Fed Jerome Powell, in un'intervista rilasciata a David Rubenstein, co-fondatore di Carlyle Group, in occasione di un intervento all'Economic Club of New York.Le monete digitali, ha detto Powell, "non vengono usate attivamente come strumenti di pagamento".Powell ha paragonato le criptovalute all'oro. "Per migliaia di anni, gli esseri umani hanno attribuito all'oro un valore speciale che non ha" in quanto metallo industriale, ha detto il timoniere della Fed. "Sono davvero veicoli di speculazione".Le dichiarazioni sono state rilasciate nel giorno del debutto sul Nasdaq del titolo Coinbase, piattaforma di trading delle criptovalute, la prima in assoluto a sbarcare a Wall Street, non con un'Ipo ufficiale ma con una quotazione diretta.