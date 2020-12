Powell (Fed): 'siamo onesti su inflazione, in tutto il mondo pressioni disinflazionistiche significative'

Laura Naka Antonelli 17 dicembre 2020 - 07:10

MILANO (Finanza.com)

"Ritengo che sia necessario essere onesti in questo momento sull'inflazione". Così il numero uno della Fed Jerome Powell, nella conferenza stampa successiva all'annuncio sui tassi e sulle misure accomodanti di politica monetaria lanciate dalla Fed - In tutto il mondo si stanno manifestando pressioni disinflazionistiche significative, presenti da un po'. Non sarà facile far salire l'inflazione...ci vorrà un po' di tempo. Nell'ultima crisi, c'è voluto molto tempo per tornare a una inflazione del 2% (il 2% è il target di inflazione su cui punta la Fed".