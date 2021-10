Plug Power sfreccia a +9% a Wall Street, arriva l'upgrade di Morgan Stanley

Titta Ferraro 13 ottobre 2021 - 16:05

In volata oggi a Wall Street il titolo Plug Power che dopo la prima mezz'ora di contrattazioni segna +9,39% a 32,58 $. . Il titolo sfrutta un doppio assist. Da un lato Morgan Stanley ha alzato la raccomandazione sul titolo a Overweight da Equal Weight con prezzo obiettivo salito a $ 40 da $ 30. In secondo luogo Plug Power ha annunciato una partnership strategica con Airbus per studiare la fattibilità di portare l'idrogeno verde ai futuri aeromobili e aeroporti di tutto il mondo.Con il rialzo che si prospetta oggi, la striscia di rialzi consecutivi di Plug Power arriva a sette.