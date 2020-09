Pimco: Mark Carney (ex governatore BoE), nominato nuovo membro del global advisory board guidato da Bernanke

Redazione Finanza 17 settembre 2020 - 07:40

Arriva un nuovo membro nel global advisory board di Pimco. Si tratta du Mark Carney, economista ed ex governatore sia della Banca d’Inghilterra (Bank of England, BoE) sia della Banca del Canada. Il comitato fornisce ai professionisti degli investimenti di Pimco approfondimenti sugli sviluppi economici, politici e strategici globali e sulla loro rilevanza per i mercati finanziari. È quanto si legge in una nota del gruppo, tra i principali gestori obbligazionari al mondo.Istituito oltre quattro anni fa, è una parte importante del processo di investimento dell'azienda ed è nato per fornire una comprensione più approfondita delle politiche e delle istituzioni che influenzano i mercati finanziari. L'ex presidente della Federal Reserve, Ben Bernanke, è il Presidente del Consiglio, che è composto da sette membri tra cui Carney. Quest'ultimo è attualmente inviato speciale delle Nazioni Unite per le azioni e le finanze del clima."La vasta esperienza di Mark come economista e banchiere centrale, combinata con la sua attenzione alla finanza per il clima, lo rende un elemento di grande valore per questo gruppo di pensatori di alto livello", ha affermato Emmanuel Roman, amministratore delegato di Pimco.