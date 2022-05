Pil Usa: per JP Morgan sarà soft landing. Tagliate le stime di crescita su II semestre 2022 e 2023

Laura Naka Antonelli 19 maggio 2022 - 07:04

MILANO (Finanza.com)

Gli analisti di JPMorgan hanno annunciato di aver rivisto al ribasso le stime sulla crescita del Pil Usa relative al secondo semestre del 2022 e al 2023.La divisione di ricerca economica del colosso bancario americano prevede ora un'espansione del Pil, nel secondo semestre del 2022, pari a +2,4%, rispetto al +3% precedentemente atteso.Per il primo semestre del 2023 le stime sono state tagliate dal +2,1% al +1,5% e per la seconda metà dell'anno prossimo dal +1,4% al +1%.Nella nota si legge che JP Morgan prevede praticamente un soft landing per l'economia Usa, ovvero un rallentamento della crescita che dovrebbe far salire gradualmente la disoccupazione nel 2023 e tradursi in una diminuzione della crescita dei salari. (facendo scendere così l'inflazione).