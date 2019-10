Pfizer: titolo +3% dopo bilancio migliore delle attese. Rivisto al rialzo outlook 2019

Laura Naka Antonelli 29 ottobre 2019 - 14:21

MILANO (Finanza.com)

In premercato a Wall Street si mette in luce il rialzo del titolo Pfizer, che avanza del 3% circa dopo la pubblicazione della trimestrale.Pfizer ha comunicato di aver concluso il terzo trimestre con utili netti per $7,680 miliardi, o $1,36 per azione, in crescita rispetto ai $4,114 miliardi, o 69 centesimi per azione, dello stesso periodo dell'anno precedente. Su base adjusted, l'utile per azione si è attestato a 75 centesimi, meglio dei 62 centesimi attesi dal consensus.Il fatturato è sceso invece del 5%, a $12,680 miliardi, battendo comunque le stime del consensus, che aveva previsto un giro d'affari a $12,261 miliardi.Pfizer ha rivisto al rialzo la guidance per l'intero 2019, e ora prevede un utile per azione adjusted nel range compreso tra $2,94 e $3, in crescita rispetto alla precedente forchetta compreso tra $2,76 e $2,86.Il fatturato è attesto nel range compreso tra $51,2 miliardi e $52,2 miliardi, rispetto alla precedente guidance della forchetta tra $50,5 miliardi a $52,5 miliardi.