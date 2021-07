Pfizer, la stima del 2021 sulle vendite dei vaccini sale a 33,5 miliardi

Luca Losito 28 luglio 2021 - 15:27

MILANO (Finanza.com)

Pfizer ha annunciato di aver venduto dosi del vaccino anti-Covid per quasi 8 miliardi di dollari nel secondo trimestre, aumentando le proprie stime sulle vendite nel 2021 a 33,5 miliardi (dai 26 precedenti).La compagnia farmaceutica continua dunque il percorso nel segmento di crescita, favorito anche dalla spiacevole diffusione della variante Delta e dall'opportunità dibattuta dagli scienziati di effettuare un ulteriore richiamo per aumentare l'immunità nei soggetti già vaccinati.I risultati ottenuti da Pfizer hanno superato anche le aspettative di Wall Street. Gli utili per azione hanno raggiunto 1.07 dollari contro i 0.97 previsti, mentre i ricavi sono arrivati a 18,98 miliardi di dollari superando i 18,74 stimati.