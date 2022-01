Pfizer incassa l'upgrade di BofA, analisti vedono forte supporto da vaccino e pillola Covid

Titta Ferraro 5 gennaio 2022 - 16:14

MILANO (Finanza.com)

Acquisti oggi sul titolo Pfizer dopo che Bank of America ha alzato il rating a buy dal precedente neutral osservando che i profitti della società legati al business dei trattamenti Covid forniranno supporto per il titolo. Il vaccino e la pillola Covid di Pfizer aiuteranno l'azienda a rafforzare il proprio portafoglio di farmaci negli anni a venire, secondo gli analisti di Bank of America.Le azioni Pfizer segnano +1,8% circa a 55,54$.