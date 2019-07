Pfizer in trattative con Mylan, deal per nascita big farmaci generici (stampa)

Daniela La Cava 29 luglio 2019 - 09:17

MILANO (Finanza.com)

Si intensificano le indiscrezioni stampa che vedono Pfizer in trattative per fondere le attività legate ai medicinali non coperti da brevetto con il gruppo produttore di farmaci generici Mylan, in un'operazionhe che dovrebbe dare vita a un big nel settore dei farmaci a basso costo. È quanto riportato nel fine settimana dalla stampa americana, in particolare da "The Wall Street Journal".L'accordo, secondo quanto indicano le fonti, potrebbe essere annunciato nel corso della giornata. Si tratterebbe di uno 'stock deal' (un'operazione che dovrebbe prevedere uno scambio di azioni) e agli azionisti di Mylan spetterebbe circa il 40% della nuova società e a Pfizer il restante 60 per cento.