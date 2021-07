Pfizer in calo a Wall Street, BioNtech giù di oltre il 5%. Il loro vaccino anti-Covid perde efficacia contro variante Delta

Redazione Finanza 6 luglio 2021 - 16:52

MILANO (Finanza.com)

Calo del titolo Pfizer e BioNtech a Wall Street dopo la pubblicazione di uno studio israeliano, secondo cui il vaccino contro il Covid perderebbe efficacia contro la variante Delta. In una seduta intonata al ribasso a New York, l'azione Pfizer cede l'1,3% mentre BioNTech lascia sul parterre oltre il 5% (-5,5%).I dati diffusi dal ministero della Sanità di Israele, dove la vaccinazione di massa è avvenuta in maniera esclusiva con quel tipo di immunizzazione, confermano che il vaccino Pfizer-BioNTech protegge dai casi seri e dall'ospedalizzazione, ma l'efficacia è scesa di circa il 30% passando dal 94,3% (nel maggio scorso) al 64% di giugno a fronte della diffusione della variante Delta.