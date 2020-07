Pfizer e BioNTech: via libera da Fda a revisione accelerata vaccini contro Covid-19

Daniela La Cava 13 luglio 2020 - 14:44

Pfizer e BioNTech hanno annunciato di avere ricevuto l'ok dalla Food and Drug Administration (Fda) per la revisione accelerata di due dei quattro candidati vaccini contro il Covid-19, che sono al momento in fase di sviluppo. BNT162b1 e BNT162b2, segnalano le due società, sono i due candidati vaccini più avanzati nel programma BNT162 attualmente in fase di valutazione negli studi clinici di fase di sperimentazione in corso negli Stati Uniti e in Germania. I primi dati dello studio tedesco di BNT162b1 dovrebbero essere rilasciati nel mese di luglio.