Pfizer compra Arena Pharmaceuticals, deal da 6,7 mld$

Redazione Finanza 13 dicembre 2021 - 14:46

MILANO (Finanza.com)

Shopping per Pfizer. Il big pharma americano ha annunciato di avere raggiunto un accordo per rilevare la società californiana Arena Pharmaceuticals per una cifra pari a 6,7 miliardi di dollari. In base ai termini dell'accordo, Pfizer verserà 100 dollari ad azione in contanti. I board di entrambe le società hanno approvato l'operazione.Nel pre-mercato il titolo Arena Pharmaceuticals balza di circa il 87% nel pre-mercato a quota 93,80 dollari.