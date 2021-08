Pfizer acquista Trillium per trattamento cancro

Redazione Finanza 23 agosto 2021 - 14:05

MILANO (Finanza.com)

Shopping per l'americana Pfizer. Il colosso farmacutico Usa ha annunciato di avere raggiunto un accordo definitivo per acquisire Trillium Therapeutics, società di immuno-oncologia in fase clinica che sviluppa terapie innovative per il trattamento del cancro. Secondo i termini dell'accordo, Pfizer rileverà la società per un equity value di 2,26 miliardi di dollari, ossia 18,5 dollari per azioni in contanti. Questo rappresenta un premio del 118% rispetto al prezzo medio ponderato degli ultimi 60 giorni per Trillium.