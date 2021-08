Pfizer-BioNTech: primo vaccino anti-Covid per bambini autorizzato e disponibile a inizio inverno

Laura Naka Antonelli 30 agosto 2021 - 07:55

Potrebbe arrivare all'inizio dell'inverno l'autorizzazione della FDA per il primo vaccino Pfizer-BioNTech prodotto per i bambini dai 5 anni in su. E' quanto ha detto Scott Gottlieb, ex commissario della Food and Drug Administration (FDA), l'autorità federale americana di controllo dei farmaci e dei beni alimentari, al momento esponente del cda di Pfizer.In un'intervista rilasciata a "Face The Nation", programma in onda sulla CBS, Gottlieb ha detto che Pfizer "potrebbe essere nella posizione" di presentare una richiesta per l'approvazione del vaccino anti-Covid 19 per i più piccoli nel mese di ottobre, riuscendo così a ottenere l'autorizzazione all'inizio dell'inverno."Quest'autunno - ha precisato - prevedo che Pfizer sarà nella posizione di depositare i dati all'FDA a settembre e potenzialmente di richiedere l'autorizzazione all'inizio di ottobre, il che significa che il vaccino potrebbe essere disponibile alla fine dell'autunno, più probabilmente all'inizio dell'inverno, a seconda di quanto tempo l'FDA impieghi per esaminare la richiesta di autorizzazione".Se l'FDA dovesse autorizzare il vaccino di Pfizer per bambini di età compresa tra 5 e 11 anni, ha detto ancora il manager, "allora, i vaccini potrebbero iniziare a essere distribuiti prima della fine dell'anno".