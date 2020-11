Petrolio vola a oltre +10% su newsflow vaccino Pfizer, settore oil primeggia in Borsa

Redazione Finanza 9 novembre 2020 - 15:47

IL newsflow positivo sul fronte vaccino anti-Covid ha messo le ali al petrolio. Il futures sul WTI è arrivato a segnare oltre +10% sopra quota 41 dollari al barile.Indicazioni che mettono le ali ai titoli del settore oil con l'Euro Stoxx oil & gas che viaggia a oltre +10%. A Milano balzo del 13,3% per ENI, +11,4% per Saipem e +10,4% per Tenaris.Lo studio clinico di fase 3 del candidato vaccino che Pfizer sta sviluppando con la tedesca BioNTech ha mostrato un'efficacia oltre il 90%, una percentuale ben oltre le aspettative che erano di un tasso di protezione di circa il 60%. Pfizer e BioNTech chiederanno l’autorizzazione all’uso di emergenza alla Food and Drug Administration (FDA) statunitense pianificata subito dopo il raggiungimento del traguardo di sicurezza richiesto, che attualmente dovrebbe avvenire nella terza settimana di novembre.