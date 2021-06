Petrolio: vincono ancora i bullish, prezzi +50% da inizio anno. Domani riunione Opec+

Laura Naka Antonelli 30 giugno 2021 - 15:31

MILANO (Finanza.com)

Prezzi del petrolio ancora in rialzo, dopo il dato diffuso dall'American Petroleum Institute (API), da cui è emerso che le scorte di crude in Usa sono scese di 8,2 milioni di barili su base settimanale.Le quotazioni del petrolio stanno salendo sulla scia dell'ottimismo sulla ripresa della domanda: ottimismo avallato dallo stesso Mohammad Barkindo, segretario generale dell'Opec che, nella giornata di ieri, ha detto di prevedere che nel 2021 la domanda di petrolio salirà di 6 milioni di barili al giorno, con 5 milioni di barili al giorno che arriveranno nel secondo semestre dell'anno.La riunione dell'alleanza Opec + per stabilire le quote di produzione per il mese di agosto è attesa per la giornata di domani, 1° luglio.Da segnalare, come riporta Barron's, che i futures sul petrolio WTI scambiati a New York hanno guadagnato il 50% dall'inizio dell'anno, mentre l'ETF Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) è balzato del 44%, inclusi i dividendi reinvestiti.Nella giornata di domani, l'OPEC+ concorderà sulla produzione di petrolio da immettere di nuovo nel mercato, che gli analisti stimano in una quantità compresa tra i 500.000 e i 700.000 barili al giorno.Alle 15.30 ora italiana, i prezzi del WTI salgono dello 0,81% a $73,58, mentre il Brent fa +0,59% oltre la soglia di $75. Entrambi i contratti viaggiano al record dal 2018.