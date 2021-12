Petrolio: prezzi in lieve calo, Wti a 71,67 dollari (-0,53%)

Luca Losito 8 dicembre 2021 - 11:57

MILANO (Finanza.com)

Petrolio sempre oltre i 70 dollari al barile ma in lieve calo rispetto a ieri: il Wti e' scambiato a 71,67 dollari al barile (-0,53%), il Brent a 75,18 dollari (-0,34%).Un andamento in controtendenza rispetto a quello di ieri, con il prezzo del Wti che aveva chiuso a New York con un rialzo del 3% e che ha effetto anche sull'andamento odierno dei titoli petroliferi nostrani.