Petrolio: Opec, revisione al rialzo delle stime domanda 2021. Focus anche su discesa scorte

Redazione Finanza 10 febbraio 2022 - 15:42

MILANO (Finanza.com)

L'Opec ha rivisto leggermente al rialzo le stime di crescita della domanda mondiale di petrolio per il 2021 di 17.000 barili al giorno, per attestarsi a 5,7 milioni di barili al giorno, confermando le previsioni della domanda del 2022 a 4,2 milioni di barili al giorno. E' quanto emerge dal 'Monthly Oil Market Report' diffuso oggi dall'Opec che pone tuttavia l'attenzione sul tema scorte.I dati preliminari di dicembre mostrano come le scorte petrolifere commerciali totali dell'Ocse siano scese di 31,2 milioni di barili. Di fatto le scorte sono 311 milioni di barili in meno rispetto allo stesso periodo di un anno fa e di 210 milioni di barili in meno rispetto alla media quinquennale (2016-2020).