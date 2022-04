Petrolio: Biden annuncia maxi rilascio riserve strategiche Usa. 'Più grande della storia, mossa senza precedenti'

Laura Naka Antonelli 1 aprile 2022 - 07:40

MILANO (Finanza.com)

Così come emerso ieri dalle indiscrezioni riportate inizialmente da Bloomberg, il presidente americano Joe Biden ha annunciato ieri il rilascio di una quantità di riserve strategiche di petrolio fino a 1 milione di barili al giorno, nell'intento di smorzare la corsa dei prezzi della benzina e alleviare il peso dell'inflazione da guerra che i consumatori americani stanno sostenendo.Il rilascio andrà avanti per un periodo di sei mesi, per una quantità liberata che sarà complessivamente di 180 milioni di barili."E' il più grande rilascio di riserve petrolifere della storia", ha detto Biden, parlando di una mossa "senza precedenti"."Allevieremo le sofferenze degli americani" - ha continuato il presidente americano - che "pagano le scelte di un dittatore".