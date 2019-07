PepsiCo: ricavi oltre le attese nel secondo trimestre

Alessandra Caparello 9 luglio 2019 - 15:03

MILANO (Finanza.com)

Ricavi oltre le attese per PepsiCo nel secondo trimestre dell’anno. Il gruppo che produce la Pepsi ha dichiarato che le entrate sono aumentate del 2,2% in un anno a 16,45 miliardi di dollari contro i 16,43 miliardi di euro che si attendevano alcuni analisti.Utili invece in linea con le stime degli analisti quelli registrati nel trimestre concluso il 15 giugno, pari a 2,04 miliardi di dollari, ovvero 1,44 dollari per azione rispetto agli 1,82 miliardi, o 1,28 euro per azione dello stesso trimestre dell'anno precedente. Risultati che fanno bene al titolo PepsiCo che nel pre-market a Wall Street segna un rialzo dell'1,2 per cento.