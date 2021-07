Peloton sbanda a Wall Street, analisti più cauti su prospettive in un ambiente post-pandemico

Titta Ferraro 14 luglio 2021 - 17:10

MILANO (Finanza.com)

In affanno oggi a Wall Street il titolo Peloton, che cede oltre il 4% in area 115 $. Pesa il downgrade deciso da Wedbush che ha declassato il titolo a neutral con un prezzo obiettivo di $ 115 dai $ 130 indicati in precedenza.Wedbush mette in risalto come in un ambiente post-pandemia gli utenti avranno diverse opzioni tra cui scegliere per i loro allenamenti e quindi bisognerà vedere come il produttore di attrezzature per il fitness risponderà alle nuove dinamiche.Da inizio 2021 il titolo Peloton, tra i grandi vincitori a Wall Street nel 2020, segna un saldo negativo di oltre -21%.