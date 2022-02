Peloton sale nel pre-mercato: cresce interesse per possibile acquisizione

Alessandra Caparello 7 febbraio 2022 - 12:54

MILANO (Finanza.com)

Peloton sale nel pre-mercato dopo alcuni rapporti che hanno parlato di possibili acquisizioni. Come riporta Bloomberg, la società di fitness con sede a New York sta lavorando con un consulente dopo il precedente crollo delle sue azioni il che l'ha resa un obiettivo di acquisizione. Il titolo Peloton è salito del 27% nelle prime contrattazioni pre-mercato a New York e potrebbe vedere più guadagni all'apertura a causa dell'alto interesse. Le azioni di Peloton sono scese di oltre l'80% dai massimi di un anno fa mentre il graduale allentamento delle restrizioni pandemiche ha alimentato la preoccupazione che la crescita potesse rallentare. Attualmente è valutato a poco più di oltre 8 miliardi di dollari. L'investitore attivista Blackwells Capital LLC il mese scorso in una lettera ha chiesto alla società di licenziare il co-fondatore e Chief John Foley e di perseguire una vendita. Blackwells ha detto nella lettera che i potenziali acquirenti potrebbero includere Apple, Walt Disney e Nike.Amazon ha parlato con i consulenti di un potenziale accordo secondo il Wall Street Journal mentre Nike sta anche considerando un'offerta separata per Peloton ma né l’uno né l’altro hanno tenuto colloqui diretti con Peloton, ha riferito il FT.