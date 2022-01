Peloton osservato speciale dopo ondata di sell. Titolo buca prezzo Ipo, -14% in una settimana

Laura Naka Antonelli 24 gennaio 2022 - 07:40

MILANO (Finanza.com)

Alert per il titolo Peloton che, assediato lo scorso giovedì dalle vendite, è crollato al di sotto del prezzo dell'Ipo lanciata nel 2019, pari a 29 dollari.Le quotazioni del gruppo produttore di attrezzature fitness sono scivolate del 24% nella sessione di giovedì scorso, prima di segnare un parziale recupero nella seduta di venerdì, pari a +11,73%.La ripresa non è stata sufficiente a evitare una chiusura settimale in perdita del 14% per le azioni, che hanno terminato la giornata di contrattazioni di Wall Street a $27,06.Lo scorso giovedì, Peloton ha diramato i risultati preliminari di bilancio.La società ha reso noto che il fatturato relativo al suo secondo trimestre fiscale terminato il 31 dicembre scorso ammonterà a un valore compreso nel suo range precedente di previsioni.Il numero degli abbonamenti, tuttavia, si confermerà inferiore all'outlook che aveva precedentemente diramato.Per la precisione, Peloton ha detto di ritenere che nel trimestre il numero totale degli abbonati sia salito a 2,77 milioni di persone connesse, rispetto alla forchetta compresa tra 2,8 milioni e 2,85 milioni di iscritti che aveva stimato.Per "persone connesse" si intendono gli appassionati di fitness che possiedono un'attrezzatura Peloton e che, al tempo stesso, pagano un abbonamento mensile per accedere ai contenuti digitali offerti online dal gruppo.