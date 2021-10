PayPal vuole Pinterest, rumor offerta da 45 mld $. Analisti dubbiosi su logica acquisizione

Titta Ferraro 21 ottobre 2021 - 15:19

MILANO (Finanza.com)

PayPal valuta l'acquisizione di Pinterest. Secondo Bloomberg, PayPal avrebbe a recentemente contattato il social media per una potenziale acquisizione a circa $ 70 per azione, che valuterebbe Pinterest circa $ 45 miliardi. Pinterest secondo Statista può contare su 454 milioni di utenti attivi. "Mentre vediamo il merito (e il potenziale di sinergia di entrate) attorno alle due società che cercano di unire i loro punti di forza per perseguire opportunità di social commerce (sia su Pinterest che in-app per PayPal/Venmo), la logica per l'acquisizione di Pinterest rispetto alla creazione di una partnership è meno chiara", rimarcano oggi gli analisti di Credit Suisse.Per PayPal il vantaggio principale è l'ampia base di utenti di Pinterest di circa 454 mln (secondo trimestre 2021) e la possibilità di aggiungere nuovi utenti PayPal internazionali (circa l'80% degli utenti di Pinterest si trova al di fuori degli Stati Uniti, compresi i mercati con un PIL pro capite inferiore come India, Brasile, Sud-Est asiatico). Una domanda che si pone Credit Suisse riguarda come evolveranno le relazioni di PayPal con le grandi piattaforme tecnologiche basate sulla pubblicità se questa acquisizione andrà a buon fine, dato che Pinterest è un concorrente diretto (PayPal funziona con Facebook Marketplace, Instagram Shopping, Google, ecc.).