PayPal nega interesse per Pinterest, violenta reazione dei due titoli nel pre-market

Titta Ferraro 25 ottobre 2021 - 11:11

MILANO (Finanza.com)

PayPal non intende acquisire Pinterest. Arriva la secca smentita del colosso dei pagamenti digitali dopo i rumor di settimana scorsa circa una potenziale offerta monstre da 45 miliardi di dollari. In risposta alle voci di mercato relative a una potenziale acquisizione di Pinterest, PayPal ha dichiarato che non sta perseguendo l'acquisizione di Pinterest in questo momento.Le azioni del social media basato sulla condivisione di fotografie erano balzate del 13% mercoledì dopo che Bloomberg News ha riportato i colloqui tra le due società e una possibile offerta di 70 dollari per azione. Il raly era già parzialmente rientrato nelle sedute successive con oltre -5% a $ 58 venerdì. Oggi nel pre-market Piterest segna -9,89% a 52,3 $ a seguito della smentita di PayPal. Il titolo PayPal invece segna oltre +6% dopo essere sceso di quasi il 12% nei tre giorni di negoziazione precedenti.