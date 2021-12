PayPal: boom +400% del 'buy now, pay later' (BNPL) durante Black Friday

Titta Ferraro 3 dicembre 2021 - 16:28

MILANO (Finanza.com)

L'inizio dello shopping prenatalizio, sancito dal Black Friday (il giorno dopo la festa del Ringraziamento negli Stati Uniti), ha visto un boom di volumi sulla piattaforma dell'utilizzo del "Buy now, pay later" (BNPL) di PayPal. Dan Schulman, ceo del gigante dei pagamenti, ha riferito transazioni del 400% superiori rispetto a un anno fa. "Abbiamo assistito a un aumento del 400% su base annua dei nostri volumi durante lo scorso Black Friday", ha affermato il numero uno di PayPal, con più di 9 milioni di persone hanno utilizzato il servizio BNPL sono esplosi in popolarità di pari passo con l'accelerazione dei volumi di e-commerce durante la pandemia.Il servizio "Buy in 4", lanciato da PayPal nell''agosto 2020, consente di suddividere l'acquisto in quattro pagamenti senza interessi.