Pagamenti digitali: shopping per SumUp, acquisita la statunitense Fivestars

Daniela La Cava 14 ottobre 2021 - 10:29

MILANO (Finanza.com)

SumUp, fintech attiva nel settore dei pagamenti digitali e soluzioni innovative cashless, ha acquisito Fivestars, il maggiore network americano di commercio locale che combina una piattaforma di marketing e pagamenti integrati, per 317 milioni di dollari. L'acquisizione, si legge nel comunicato, permetterà ad entrambe le aziende di offrire soluzioni di pagamento e servizi di marketing automation ai proprietari di piccole imprese sia negli Stati Uniti, che nel resto del mondo.Dopo un finanziamento di 750 milioni di euro nel marzo 2021, tra i più significativi per qualsiasi startup privata in Europa, SumUp (cresciuta dal 2012 per supportare oltre tre milioni di utenti in 34 mercati) sta portando avanti il suo impegno per l'espansione internazionale. Si tratta della prima acquisizione di SumUp negli Stati Uniti e fornirà alla società accesso a oltre 70 milioni di consumatori e 12.000 piccole imprese all'interno della rete di Fivestars, che attualmente conta oltre 3 miliardi di dollari di vendite e 100 milioni di transazioni all'anno.