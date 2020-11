PNC Financial rileva asset Usa di BBVA: seconda operazione M&A più grande in Usa da crisi 2008

Laura Naka Antonelli 16 novembre 2020 - 08:11

MILANO (Finanza.com)

Il gruppo finanziario spagnolo BBVA ha raggiunto un accordo per vendere le sue attività Usa alla società americana di servizi finanziari PNC Financial Services, per un valore di $11,6 miliardi.Con sede a Houston, Texas, BBVA USA Bancshares gestisce asset per un valore di $104 miliardi; la sussidiaria bancaria BBVA USA è attiva inoltre con 637 sportelli in Texas, Alabama, Arizona, California, Florida, Colorado e New Mexico.La nuova società emergente dall'operazione di M&A (mergers and acquisitions, fusioni e acquisizioni) sarà presente in 29 dei 30 mercati più grandi degli Stati Uniti.Il deal, tutto in cash, rappresenta la seconda più grande operazione di acquisizione lanciata dal settore bancario americano dalla crisi finanziaria del 2008, stando a quanto riportato da Reuters.