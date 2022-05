PIL USA: Goldman taglia stime sia per 2022 che per 2023

Titta Ferraro 16 maggio 2022 - 10:29

MILANO (Finanza.com)

Gli economisti di Goldman Sachs hanno rivisto al ribasso le loro stime di crescita economica degli Stati Uniti. Le nuove previsioni indicano per l'economia a stelle e strisce un'espansione al ritmo del 2,4% nel 2022 dal 2,6% precedentemente previsto. Tagliate in maniera più marcata le previsioni per il prossimo anno a +1,6% dal 2,2% indicato in precedenza. Questo è considerato un "necessario rallentamento della crescita" per aiutare a mantenere stabile la crescita dei salari e ridurre l'inflazione. Goldman ritiene probabile che la disoccupazione aumenti, anche se non pensa che ci sarà un forte aumento.