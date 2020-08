Oracle avrebbe avviato discussioni per acquistare le attività Usa di TikTok

Valeria Panigada 18 agosto 2020 - 08:52

MILANO (Finanza.com)

Oracle avrebbe avviato i negoziati con ByteDance, la società cinese proprietaria di TiTok, per acquistare le operazioni dell'applicazione negli Stati Uniti, in Canada, in Australia e in Nuova Zelanda. Lo ha riportato il Financial Times, citando fonti anonime vicine alla vicenda. Secondo l'indiscrezione, Oracle starebbe lavorando con un gruppo di investitori americani che già possiedono una partecipazione nella società cinese. Ma non sarebbe l'unica interessata, perchè anche Microsoft e Twitter guarderebbero con interesse all'acquisizione delle attività Usa di TiTok.