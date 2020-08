Ondata di record sul Nasdaq: Tesla supera i 2.000 $ e Apple chiude a oltre 2 trilioni di mkt cap

Titta Ferraro 21 agosto 2020 - 08:32

MILANO (Finanza.com)

Nonostante le elevate valutazioni che preoccupano diversi analisti il Nasdaq continua lungo la strada del rialzo, guidato da conti positivi delle società del settore e dalla forte domanda di prodotti tecnologici. Ieri sera l'indice Nasdaq 100 si è spinto fino al nuovo livello record di 11.477 punti, in rialzo dell'1,4%.A trainare i guadagni dei tecnologici è stata ancora una volta Apple che con un +2,22% a 473 dollari è andata a chiudere per la prima volta sopra i 2.000 miliardi di dollari di valutazione. Chiusura record anche per Tesla che ha superato la soglia dei 2.000 dollari con un +6,56% giornaliero continuando il suo rally in vista dell'imminente frazionamento azionario. Molti investitori che scommettono che Tesla verrà aggiunta nell'indice S&P 500 dopo il forte rapporto trimestrale del mese scorso (quarto trimestre consecutivo in utile); Il titolo del gruppo delle auto elettriche è salito di oltre il 300% nel 2020.