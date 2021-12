Omicron, Powell (Fed) al Senato Usa: rischi al ribasso per occupazione e aumento incertezze su inflazione

Laura Naka Antonelli 30 novembre 2021 - 07:57

MILANO (Finanza.com)

"Il recente aumento dei casi di Covid-19 e la variante Omicron rappresentano rischi al ribasso per l'occupazione e l'attività economica e un aumento delle incertezze per l'inflazione". E' quanto emerge dagli estratti del discorso che il presidente della Federal Reserve Jerome Powell terrà oggi in audizione al Congresso, per la precisione alla Commissione bancaria del Senato."Una maggiore preoccupazione sul virus potrebbe ridurre la volontà dei cittadini di lavorare in presenza, fattore che rallenterebbe i progressi del mercato del lavoro e intensificherebbe i problemi della catena dell'offerta", dirà ancora Powell.