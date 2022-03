OPEC+ conferma aumenti graduali della produzione

Titta Ferraro 31 marzo 2022 - 15:25

MILANO (Finanza.com)

L'OPEC+ non devia dal programma di aumenti graduali della produzione. Il cartello ha ratificato l'aumento della produzione di 432.000 barili al giorno previsto per maggio. La decisione è in linea con le aspettative.L'Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio e i suoi alleati continuano quindi a non prendere in considerazione gli effetti dell'aggressione militare in Ucraina portata avanti da uno dei membri, ossia la Russia.