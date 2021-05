Nvidia: utili e fatturato migliori delle stime, ma titolo fiacco nell'afterhours

Laura Naka Antonelli 27 maggio 2021 - 07:59

Nvidia, il colosso produttore dei chip americano, ha annunciato di aver concluso il primo trimestre fiscale del 2022 terminato il 2 maggio scorso con utili e fatturato migliori delle attese.Il fatturato, in particolare, è balzato dell'84% su base annua, a $5,66 miliardi, meglio dei $5,41 miliardi attesi. L'utile per azione è stato pari a $3,66 su base adjusted, rispetto ai $3,28 per azione stimati.Gli utili di Nvidia sono stati resi noti in un periodo rappresentato dalla forte crescita del suo business - la Big Tech Usa sviluppa in particolare processori grafici per il mercato dei videogames - e dal problema della carenza globale dei chip.I processori di Nvidia sono fondamentali anche per i mercati dell'intelligenza artificiale e per il mining delle criptovalute.Nvidia ha detto di prevedere per il trimestre attuale un fatturato di $6,30 miliardi, che rappresenterebbe un balzo del 62% su base annua. Nonostante i buoni risultati, il titolo scende dello 0,90% nelle contrattazioni dell'afterhours.