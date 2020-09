Nvidia compra Arm da SoftBank per $40 mld

Daniela La Cava 14 settembre 2020 - 07:53

MILANO (Finanza.com)

Si scalda l'M&A negli Stati Uniti. Dopo l'operazione Gilead Sciences-Immunomedics, la statunitense Nvidia e i giapponesi di SoftBank Group hanno annunciato di avere raggiunto un accordo definitivo in base al quale il gruppo californiano rileverà dal gruppo guidato da Masayoshi Son la britannica Arm Limited in un deal valutato circa 40 miliardi di dollari.In base ai termini dell'operazione, che già è stata approvata dai consigli di amministrazione dei due colossi, Nvidia pagherà a SoftBank un totale di 21,5 miliardi in azioni e 12 miliardi in contanti. La giapponese SoftBank aveva acquisito Arm Holdings nel 2016 con un'operazione da 32 miliardi di dollari.