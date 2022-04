Nuvole di tempesta per l'economia USA: l'avvertimento di Jamie Dimon

Alessandra Caparello 14 aprile 2022 - 10:30

MILANO (Finanza.com)

Nuvole di tempesta per l'economia degli Stati Uniti secondo il CEO di JPMorgan Chase Jamie Dimon. "Sto semplicemente sottolineando che quelle sono nuvole di tempesta all'orizzonte che potrebbero scomparire, o forse no", ha detto Dimon.Nel caso in cui si sviluppasse una recessione, la banca "dovrebbe mettere molto di più" per le riserve per le perdite sui prestiti, ha detto Dimon ai giornalisti. Il rischio che la Federal Reserve accidentalmente porti l'economia statunitense in recessione mentre combatte l'inflazione è in aumento, secondo il CEO di JPMorgan Chase.