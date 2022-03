Nuovo scatto delle vaccine stocks, Pfizer-BioNTech chiedono ok a FDA per il secondo booster

Titta Ferraro 16 marzo 2022 - 17:13

MILANO (Finanza.com)

Scatto a Wall Street delle vaccine stocks dopo che Pfizer-BioNTech ha chiesto l'autorizzazione all'uso di emergenza della FDA statunitense per una seconda dose di richiamo del loro vaccino COVID-19 per le persone di età pari o superiore a 65 anni. la richiesta depositata alla Food and Drug Administration include dati raccolti in Israele, dove il secondo booster è autorizzato per molte persone di età superiore ai 18 anni.Le azioni di Pfizer segnano oltre +1%, mentre il partner tedesco BioNTech segna oltre +9% e Moderna sale del 10,7%.