Nuovo boom Bitcoin, sfonda anche $62.000. Nuovo record a 24 ore dall' 'Ipo' di Coinbase

Laura Naka Antonelli 13 aprile 2021 - 12:09

MILANO (Finanza.com)

Nuovo boom del Bitcoin, che nelle ultime ore è salito di oltre +4% al nuovo record storico di $62.718, stando ai dati di Coin Metrics. I buy si spiegano con l'imminente debutto sul mercato di Coinbase, la società che gestisce la piattaforma dove è possibile scambiare tutte le criptovalute che hanno corso legale in 32 paesi del mondo.Chi investe nel cripto universo considera Coinbase una pietra miliare per gli asset digitali.Il valore del Bitcoin è salito di ben +116% dal minimo dell'anno, testato lo scorso 4 gennaio, a $27,734. La soglia dei $60.000 è stata toccata per la prima volta lo scorso 13 marzo, quando la moneta digitale è volata fino al record assoluto di $61.781,83 sulla piattaforma Bitstamp.Il debutto di Coinbase sul Nasdaq, previsto per la giornata di domani, non avverrà attraverso una classica operazione di Ipo, ma con una quotazione diretta.La quotazione, secondo qualche analista, potrebbe riconoscere a Coinbase una valutazione di almeno $100 miliardi, ma c'è chi stima una valorizzazione compresa tra $160 e $230 miliardi.