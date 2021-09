Nuovi massimi per Wall Street, assist da sussidi ai nuovi minimi post-Covid

Titta Ferraro 2 settembre 2021 - 16:13

MILANO (Finanza.com)

Nuovo colpo di reni della Borsa di New York che aggiorna i massimi storici in attesa delle payrolls in uscita domani. Gli investitori appaiono non preoccupati dal rallentamento dell'economia, la diffusione del Covid-19 e un uragano che ha colpito New York City e buona parte del nord-est del Paese.IL Dow Jones Industrial Average sale dello 0,28%, a 35.427 punti, l' S&P 500 e il Nasdaq Composite sono entrambi avanzati dello 0,3% a nuovi massimi.Dal fronte macroeconomico le richieste di disoccupazione iniziali sono scese a un nuovo minimo post-pandemia di 340.000 mila unità, suggerendo che l'ultima ondata di Covid-19 negli Stati Uniti non sta ancora innescando licenziamenti. Domani in arrivo il report occupazionale Usa. Secondo gli analisti ad agosto il rapporto metterà in evidenza una creazione di 720.000 nuovi posti di lavoro e un tasso di disoccupazione in calo al 5,2%.