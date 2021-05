Nuova fiammata GameStop e altre meme stock, per short sellers perdite per un altro miliardo

Titta Ferraro 18 maggio 2021 - 13:49

MILANO (Finanza.com)

La nuova ondata di acquisti su meme stock quali GameStop (+12,9% ieri e AMC Entertainment (+7,5% ieri) ha portato, stando a quanto stima Ortex, perdite per 930 milioni dollari nelle ultime 5 sedute per gli investitori che hanno posizioni short su questi titoli.Le azioni GameStop, simbolo della cosiddetta "stonks" mania tra i piccoli trader, hanno visto il loro valore tornare a lievitare di circa un terzo nell'ultima settimana; il titolo dell'operatore cinematografico AMC ha segnato +39% nello stesso periodo. GameStop ieri ha chiuso a $ 180,6, il livello più alto dal 30 aprile.Ortex rimarca che le posizioni short su AMC sono attualmente stimate al 18,3% del freefloat e in GameSop al 21,8%.