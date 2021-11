Novis Renewables, firmato tax equity per l'impianto solare di Westmoreland da 29,6 MW

Luca Losito 9 novembre 2021 - 15:30

MILANO (Finanza.com)

Novis Renewables ha annunciato la firma di un tax equity financing da $ 44,55 milioni per l’impianto solare di Westmoreland County, da 29,6 MW, in Virginia. L’impianto è entrato in esercizio lo scorso 22 ottobre. L'azienda ha acquistato Westmoreland nel novembre 2020 dalla statunitense Savion, società indipendente, parte di Green Investment Group.La produzione annuale stimata dell’impianto solare di Westmoreland è pari a circa 50 GWh, equivalenti al fabbisogno energetico di circa 4700 famiglie statunitensi. Tramite un Power Purchase Agreement, l’impianto fornirà elettricità a un offtaker energetico statunitense, aiutandolo a raggiungere gli obiettivi statali per l’utilizzo sempre maggiore di energia rinnovabile."Siamo soddisfatti di aver firmato questo tax equity financing per Westmoreland. Sin dagli inizi nel 2020, Novis ha dimostrato la sua capacità di sviluppare, acquisire e costruire progetti in tutti gli Stati Uniti. Questa firma è un grande esempio della capacità del nostro team di gestire lo sviluppo, la costruzione e il finanziamento di progetti di energia rinnovabile", ha commentato Jonathan Koch, presidente di Novis Renewables.