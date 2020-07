Novavax corre nel pre-market di Wall Street (+40%), ricevuti 1,6 mld dollari per sviluppo vaccino anti-Covid

Valeria Panigada 7 luglio 2020 - 12:42

MILANO (Finanza.com)

Attenzione al titolo Novavax che oggi potrebbe balzare in avanti a Wall Street. Nella sessione pre-market l'azione della società biotecnologica con sede a Gaithersburg, nel Maryland, avanza del 40% dopo aver annunciato di aver ricevuto 1,6 miliardi di dollari in finanziamenti per lo sviluppo del vaccino anti-Covid, nell'ambito del programma del governo federale "Operation Warp Speed". Novavax ha precisato che i fondi verranno utilizzati per completare lo sviluppo clinico in fase avanzata del suo candidato vaccino NVX-CoV2373, incluso uno studio di fase 3, e per aumentare la produzione. La società punta a fornire 100 milioni di dosi di vaccino già alla fine del 2020. La sperimentazione comprenderà fino a 30.000 volontari e inizierà in autunno.