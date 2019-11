Novartis compra The Medicines Company, deal da 9,7mld$

Daniela La Cava 25 novembre 2019 - 10:06

MILANO (Finanza.com)

Shopping per il colosso farmaceutico svizzero Novartis. Il gruppo ha annunciato di avere raggiunto un accordo per rilevare The Medicines Company, società americana attiva nel settore biofarmaceutico (quotata sul Nasdaq), per 85 dollari in contanti, in un deal che la valuta 9,7 miliardi di dollari. Il prezzo dell'offerta, si legge in un comunicato stampa, rappresenta un premio di circa il 24% rispetto alla chiusura di venerdì scorso e del 41% rispetto al prezzo degli ultimi 30 giorni di contrattazioni. La transazione è stata approvata all'unanimità dai consigli di amministrazione di entrambe le società. Nel pre-mercato a Wall Street il titolo The Medicines Company vola di quasi il 22 per cento.