Nouriel Roubini attacca di nuovo il Bitcoin: "Chiamarlo valuta è uno scherzo"

Alessandra Caparello 17 luglio 2019 - 17:20

MILANO (Finanza.com)

Torna a puntare il dito contro il Bitcoin il famoso economista Nouriel Roubini. Su Twitter Roubini sottolinea il calo del valore della criptomoneta del 33% rispetto al picco di giugno e del 55% rispetto al valore massimo registrato. “Chiamare Bitcoin una valuta, per non parlare dei 1000 shitcoin al di sotto del 95% del record assoluto, è uno scherzo: non è una unità di conto, non è un mezzo di pagamento, né nessuna riserva stabile di valore (-15% in un giorno). Terra dei cripto-zombie!” così l’economista commenta l’andamento della moneta digitale per eccellenza. Roubini non è certo nuovo a tali esternazioni nei confronti del Bitcoin visto che pochi giorni fa, sempre su Twitter, lo aveva definito “ meno di zero”.