Non solo Twitter e mossa Musk, investitori guardano a utili big a mega capitalizzazione (oggi Microsoft e Alphabet)

Redazione Finanza 26 aprile 2022 - 14:23

MILANO (Finanza.com)

"Il mercato ha reagito favorevolmente a questa notizia con il prezzo delle azioni che ieri ha guadagnato il 5,6% nonostante le molte polemiche sulla questione. Sebbene la situazione rimanga incerta, è probabile che questa notizia avrà effetti a catena sui mercati azionari". Questo il commento di Walid Koudmani, chief market analyst XTB, dopo l'annuncio dell'operazione Twitter da parte di Elon Musk, che ha messo sul piatto 44 miliardi di dollari per rilevare il social network dei cinguettii.Da XTB suggeriscono che "gli investitori rivolgeranno la loro attenzione anche ai rapporti sugli utili a mega capitalizzazione di oggi, in quella che sarà una settimana piena di utili di alto livello. Microsoft e Alphabet pubblicheranno oggi i loro utili dopo la chiusura del mercato, che potrebbe avere un impatto notevole sui mercati azionari, in particolare l'S&P 500 e il Nasdaq 100, che hanno entrambi cercato di fermare una serie di cali".